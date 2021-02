Sijajna novica z Dunaja: Celje in Krim v osmini finala

»Sezona 2020/21 se kaže kot izzivov polna sezona. Pogoji in razmere za izvedbo tekem se nenehno spreminjajo, mi pa si prizadevamo, da bi med vsemi možnostmi našli najboljšo in odigrali kar največ tekem. Zdaj bomo ekipam ponudili možnost, da se pomerijo v osmini finala, potem bo sledil običajen četrtfinale,« je današnje odločitve pojasnil predsednik zveze EHF Michael Wiederer.

Rok Plankelj je pozdravil odločitev EHF. FOTO: Leon Vidic

Krimovke se bodo borile za najvišja mesta. FOTO: RK Krim

Deja Ivanović sestavlja še močnejšo ekipo za naslednjo sezono. FOTO: Leon Vidic

V Celju Madžari, v Ljubljani Norvežanke

Oba slovenska paradna rokometna kluba, Celje Pivovarna Laško in Krim Mercator, bosta nastopila v osmini finala lige prvakov. S sedeža EHF so namreč sporočili, da zaradi prestavljeih in neodigranih tekem ob pandemiji covida-19 redni del sezoni ni v celoti regularen, zato bo vseh 16 klubov pomladi sodelovalo v izločilnih bojih.To je odlična novica za Celje in Krim, ki se jima je preboj iz skupin vse bolj odmikal, čeprav so oboji še imeli nekaj možnosti za osvojitev šestega mesta. Za Celjane je to poprava krivice, saj so si lani po šestih letih priigrali napredovanje, vendar tekmi s Kielcami med prvim valom pandemije nista bili odigrani.Celje ta čas zaseda šesto mesto v skupini B, vendar ima Nantes dve tekmi manj in bi ga lahko prehitel. Če bodo pivovarji sedmi, se bodo v osmini finala merili z drugouvrščeno ekipo skupine A. To je trenutno Flensburg, a Kielce imajo isto število točk. Če bo Celje šesto, se lahko pomeri z Meškovom, PSG ali Portom. Podobna je situacija pri Krimu, ki je sedmi v skupini A. Drugi v skupini B je evropski prvak Györ, ki pa zaostaja za točko za CSKA Moskva, s katerim se bo še pomeril.Kot so pojasnili na EHF, so se za ta korak odločili, ker ne bi mogli pravočasno izvesti vseh neodigranih ali prestavljenih tekem.V pojasnilu na spletni strani zveze so zapisali, da so se, ker se bliža vrhunec sezone in zmanjkuje časa za iskanje rezervnih terminov, odločili za to možnost, ki naj bi na najbolj pošten način omogočila dokončanje tekmovanj.»Ne bom skrival veselja ob tej novici. Sicer smo želeli priti naprej po redni poti, forma nas je navdajala z optimizmom. Vseeno pa je to olajšanje. Veselimo se tekem na izpadanje. Upam, da bomo spomladi že lahko igrali pred navijači, ki jih zelo pogrešamo,« se je nasmeh na obraz prikradel celjskemu direktorjuna dan, ko je podpisal triletno pogodbo z občasnim slovenskim reprezentantomPodlago za registriranje izidov ima EHF v odločitvi izvršnega odbora zveze iz lanskega decembra, ki je takrat že predvidel možnost takšne odločitve. Zaradi današnje odločitve pa je EHF tudi spremenila sistem izločilnega dela v obeh najmočnejših klubskih tekmovanjih. Po novem bodo tako v izločilne boje napredovale vse ekipe iz obeh skupin tako v ligi prvakov kot ligi prvakinj, nato pa bodo sledili boji po sistemu 1-8, 2-7, 3-6 in 4-5 z ekipami iz druge skupine.Podobno je bilo vzdušje v Krimu Mercatorju, ki se mu je play-off za četrtfinale vse bolj izmikal. Še zlasti, ko so z EHF sporočili, da so neodigrano tekmo z Esbjergom za zeleno mizo registrirali z 10:0 za dansko ekipo. »Prva novica nas je razočarala, čeprav smo jo potihem pričakovali, druga pa je bila zelo dobra. Velik plus za EHF, da gremo vsi v končnico, v kateri je vse mogoče,« je povedala športna direktoricaCeljani bodo sicer jutri gostili Veszprem, Ljubljančanke pa v soboto Kristiansand. Neodigrana tekme Krima proti Esbjergu je bila sicer za zeleno mizo registrirana z 0:10 za dansko ekipo.Odločitev EHF pa se ne nanaša na evropsko ligo, v kateri slovenske barve zastopa Trimo Trebnje.