Slovenija proti Belorusiji za lažjo pot v Kairo

Bo Borut Mačkovšek začel zadevati od daleč? Jozo Čabraja/Kolektiff

Po rekordni zmagi proti Južni Koreji in bolečem porazu proti Rusiji se je ob 18. uri v Borg El Arabu pri Aleksandriji začela tretja tekma slovenskih rokometašev na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Slovenci bodo v drugi del v Kairo odnesli toliko točk, kot jih bodo osvojili proti Belorusiji.V nadaljevanju jih čakajo tekme s Švedsko, Egiptom ter zmagovalcem tekme med Severno Makedonijo in Čilom.Fantje selektorjaso odločeni popraviti bled vtis proti Rusom in se zmagovito podati v lov na četrtfinale.{/embed_sofascore}