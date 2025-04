Levjesrčne Adžićeve borke razočarane iz Srbije

Veliko smolo so imele slovenske rokometašice, ki so kot nosilke v žrebu kvalifikacij za svetovno prvenstvo za tekmice dobile ambiciozno reprezentanco Srbije. Ekipa Dragana Adžića, ki je lani nastopila na olimpijskih igrah v Parizu in po pomladitvi navdušila na evropskem prvenstvu, bo prvič po letu 2016 izpustila veliko tekmovanje. Izjemna kapetanka Tjaša Stanko ni mogla preprečiti poraza v Boru, kjer so se dekleta borila kot levinje, a na koncu ostale praznih rok. Vseeno velja tem igralkam zaupati, da bodo spisale še lepa poglavja v prihodnosti.

Kot je poročala STA, se slovenska ženska rokometna reprezentanca po porazu proti Srbkinjam z 31:33 (16:16) v Boru ni uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo na Nizozemskem in v Nemčiji. Prva medsebojna tekma se je v Celju končala z neodločenim izidom 29:29.

Slovenske rokometašice prvič po letu 2016 ne bodo nastopile na velikem tekmovanju. Po petih verižnih nastopih na evropskih prvenstvih na Švedskem 2016, Franciji 2018, na Danskem 2020, v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022 ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024, štirih na svetovnih prvenstvih v Nemčiji 2017, na Japonskem 2019, v Španiji 2021 ter na Danskem, Švedskem in Norveškem 2023 ter na lanskih olimpijskih igrah v Parizu so jim to preprečile Srbkinje.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji povratni tekmi v Boru najbolj učinkovita Tjaša Stanko z desetimi goli. Ana Abina je dosegla sedem, njena sestra Ema Abina pa pet zadetkov. Slovenke so v drugem polčasu ušle za štiri gole, ampak potem so gostiteljice v dobrem vzdušju uprizorile preobrat in se na koncu veselile zmage, za katero je bila najbolj zaslužna povratnica, nekdanja članica Krima Mercatorja Andrea Lekić.

Srbija je po lanskem EP zamenjala trenerja, Slovenca Uroša Bregarja je zamenjal Norvežan Bent Dahl, ki je o vrnitvi prepričal Lekićevo, Dragano Cvijić, Katarino Krpež in 41-letno vratarko Katarino Tomašević, ki je v ključnih trenutkih zaustavila nekaj strelov razočaranih Slovenk, katerim je predvsem zmanjkalo izkušenj.