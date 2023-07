Slovenke na SP proti Franciji, Angoli in Islandiji

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na žrebu v švedskem Göteborgu dobila tekmice v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom letos na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenija bo v skupini D na Norveškem igrala s Francijo, Angolo in Islandijo.

Slovenke so ples kroglic pričakale v drugem bobnu, v katerem so bile tudi Španija, Hrvaška, Južna Koreja, Madžarska, Romunija, Poljska in Češka.

Svetovno prvenstvo bo gostilo šest mest: Herning in Frederikshavn na Danskem, Trondheim in Stavanger na Norveškem ter Göteborg in Helsingborg na Švedskem. Slovenke bodo skupinski del odigrale v Stavangerju.

Elitna slovenska ženska reprezentanca je doslej sedemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljšo uvrstitev je dosegla na Hrvaškem 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Španiji pred dvema letoma je bila 16., pred tem je bila v Italiji 2001 deseta, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14. Na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 je bila 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Japonskem 2019, ko je osvojila 19. mesto.