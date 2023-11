Slovenska kapetanka vprašljiva za SP

Težave selektorja slovenskih rokometašic Dragana Adžića se kopičijo. Ob začetku priprav za bližnje SP v Skandinaviji se je izkazalo, da je vsaj za prvi del mundiala vprašljiv nastop kapetanke Ane Gros.

Velenjčanko je pri izvajanju sedemmetrovke za Györ zapeklo v zadnji stegenski mišici in pregled je pokazal, da je obnovila poškodbo. V pripravah ne bo sodelovala, zdravniška ekipa se bo morala odločiti, ali bo sploh odpotovala na Norveško.

Adžić je že prej ostal brez Nine Zulić in Elizabeth Omoregie. Slovenke bodo v Stavanger odpotovale prihodnji torek, dva dni kasneje jih čaka prva tekma SP proti Islandiji. V skupini sta še Angola in Francija.

Izbrani vrsti ne bo mogla pomagati niti tretja organizatorka igre Nuša Fegic, ki ima neodložljive študijsko-službene obveznosti, na treninge pa tudi ne bo še mlade levokrilne rokometašice Nene Černigoj, ki še ni povsem okrevala po težavah z ramenom.

»Z izjemo lanskega domačega evropskega prvenstva nikoli nismo imeli na voljo vseh igralk. Že rokometna velesila Norveška, ki ima ogromen nabor kakovostnih igralk, bi bila v odsotnosti treh ali štirih svojih nosilk igre močno oslabljena, kaj šele Slovenija. Kljub vsemu ostajam optimist. Moje izbranke so v minulih letih pokazale, da so kos najhujšim tekmovalnim skušnjavam, verjamem, da bo tako tudi na bližnjem SP,« je dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Adžić.