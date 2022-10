Slovenske prvakinje dosegle izjemno pomembno zmago

Rokometašice Krima Mercatorja so v šestem krogu lige prvakinj pred svojimi navijači s 24:22 (12:10) premagale igralke francoske ekipe Brest. Izbranke Dragana Adžića so tako prišle do druge zmage v skupini A.

Krimovke so se s tem uspehom točkovno izenačile z današnjimi tekmicami. Gostiteljice so bile z izjemo nekaj izenačenj ves čas v prednosti, skupaj z dobro obrambo (vratarka Barbara Arenhart je zbrala kar 20 obramb) pa so poskrbele, da je ob Baniku Mostu padel še Brest. Ob tem imajo Ljubljančanke tudi poraze proti Bukarešti, Kristiansandu, Ferencvarosu in Bietigheimu.

Slovenske prvakinje so dobro odprle tekmo ter z goloma Valentine Klemenčič in Jovanke Radičević prešle v vodstvo z 2:0. Po nekaj zapravljenih priložnostih so domače rokometašice ušle za tri zadetke ob dvominutni številčni prednosti, znova je bila uspešna Radičević, ki je v sedmi minuti zadela že za 4:0.

Ob izključitvi Tjaše Stanko so Francozinje v osmi minuti vendarle prišle do svojega prvega gola, v enajsti minuti pa so se približale le še na zadetek. Za nameček so imele gostje po izključitvah Darje Dmitrijeve in Alisson Pineau več kot minuto in pol dve igralki več na igrišču, a je Krimova obramba zdržala.

Tekmicam je takrat pustila le do izenačenja, sta pa obe ekipi zapravili kar precej strelov. Kljub temu so gostiteljice odšle na glavni odmor s prednostjo dveh zadetkov.

Jovanka Radičević šestkrat v polno

Takoj po začetku drugega polčasa je Nina Žabjek zadela za 13:10, v 37. minuti pa je Alja Varagić poskrbela za 14:11. Čeprav so se Francozinje spet približale na zgolj gol zaostanka, pa so gostiteljice znale odgovoriti. Dmitrijeva in Varagić sta poskrbeli, da je Krimova zasedba spet malce lažje zadihala.

Barbara Lazović in Tjaša Stanko sta v 45. in 46. minuti prvič Krim pripeljali do petih golov naskoka. To so slovenske prvakinje uspešno držale tudi v naslednjih minutah. Ko je Valentina Klemenčič v 55. minuti zadela za 23:17, se je zdelo, da je Krim na pragu zmage, a so tekmice hitro prepolovile zaostanek in domače igralke prisilile k minuti odmora. Brest je nato zaostanek še zmanjšal, vendar je Dmitrijeva dobro minuto pred koncem zadela za rešilnih 24:21.

Najboljša strelka v domači ekipi je bila Jovanka Radičević s šestimi goli, toliko jih je pri gostjah dosegla tudi Jenny Helen Carlson.

Krim Mercator : Brest 24:22 (12:10) Dvorana Stožice, gledalcev 713, sodnici: Duplij in Pobedrina (obe Ukrajina).

Krim: Radičević 6, Stanko 2, Pineau, Abina, Žabjek 1, Dmitrijeva 3 (1), Arenhart, Klemenčič 3, Ljepoja, Varagić 3 (2), Lazović 4, Kovarova, Risović, Rosiak 2, Marković, Svetik.

Brest: Mauny 3, Toublanc 2, Fauske 2, Kromoska, Kobylinska 2, Jauković 2 (1), Lassource 2, Darleux, Techer, Freriks 1, Foppa 1, Cayez, Carlson 6, Jarrige, Grbić 1, Foggea.

Sedemmetrovke: Krim 6 (3), Brest 2 (1).

Izključitve: Krim 12, Brest 6 minut.

Naslednjo preizkušnjo bodo imele slovenske prvakinje v tem tekmovanju po več kot enomesečnem premoru 4. decembra, ko bodo v Ljubljani gostovale rokometašice danskega kluba Odense.