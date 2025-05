Zorman kljub zanesljivi zmagi ni bil najbolj zadovoljen z videnim

Slovenska moška rokometna reprezentanca je kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Danskem, Norveškem in Švedskem končala s stoodstotnim izkupičkom. Na današnji zadnji tekmi v Celju je s 36:30 (20:15) premagala izbrano vrsto Estonije.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so si 15. nastop na prvenstvu stare celine, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto v Oslu, Herningu ter Malmöju in Kristianstadu, priborili že po štirih tekmah. Po sredini zmagi v Vilniusu proti Litovcem so dokončno osvojili prvo mesto v skupinskem delu tekmovanja, za slovo pa so v knežjem mestu ugnali še Estonce.

Naši rokometaši so imeli uvodoma nekaj težav s tekmeci z Baltika, po zaostanku 0:2 in 1:3 pa so le uredili svoje vrste. V peti minuti so po golu Tarika Mlivića prvič na tekmi vodili s 4:3, odtlej pa so nadzirali potek dogajanja. V 22. minuti so ušli za 18:9, kar je bila tudi njihova najvišja prednost na tekmi, nato pa so malce popustili, tako da so na veliki odmor odšli s prednostjo petih zadetkov (20:15).

V nadaljevanju so imeli vzpone in padce v svoji igri, zaradi pomanjkanja treningov in prvega dvoboja v tej zasedbi tudi nekaj težav z uigranostjo, v celoti pa so bili boljši od Estoncev in so zasluženo vknjižili šesto zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu.

V domači izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Tim Cokan in Uroš Knavs, ki sta dosegla po pet golov, medtem ko je vratar Miljan Vujović zbral enajst obramb.

Počasen ritem Estoncev malce uspaval Slovence

»V uvodnih dveh kvalifikacijskih oknih smo naredili tisto, kar smo morali, tako da so na zadnjih tekmah proti Litvi in Estoniji priložnost dobili mlajši igralci. Proti Litvi smo v uvodnih petdesetih minutah prikazali zelo dobro predstavo, na današnji proti Estoniji pa smo prevladovali v prvih dvajsetih minutah. Nato so se nam prikradle napake, tudi počasen ritem Estoncev nas je malce uspaval, naš pretok žoge je bil prepočasen. A tekmeca smo imeli vseskozi pod nadzorom in zasluženo zmagali,« je po tekmi dejal Zorman.

»Ekipa je bila na zadnjih dveh tekmah močno pomlajena in spremenjena, kljub temu pa smo izpolnili cilj in kvalifikacijski ciklus končali s stoodstotnim izkupičkom. Glede na vse okoliščine in neuigranost ekipe smo odigrali dobro tekmo, zmaga je zmaga,« je dodal Cokan.

Slovenija – Estonija 36:30 (20:15) Dvorana Golovec, gledalcev 1800, sodnika: Riello in Panetta (oba Italija). Slovenija: Skledar 1, Vujović, Miličević 1, M. Janc 2, G. Marguč 2, Tajnik 2, Kljun 4, Knavs 5 (1), Cokan 5, Mazej 1, Mlivić 3, Žabić 2, Grbić 1, Grošelj 4, Miklavec 3 (2), Drobež. Estonija: Priskus, Vare 1, Saksing 1, Viitkar 5, Jaanimaa 12, Koks, Rebane 4, Roosna 1 (1), Mamporia, Valk, Varik 2, Löpp 1, Liedemann, Morgenson 3, Padjus. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Estonija 3 (1). Izključitve: Slovenija 2, Estonija 8 minut.

Slovenska reprezentanca je tako prvič v zgodovini kvalifikacijski ciklus za EP končala s samimi zmagami. V skupini 1 je po dvakrat premagala Litvo, Severno Makedonijo in Estonijo. Svoje tekmece v skupinskem delu EP bo dobila na četrtkovem žrebu, ki se bo v Herningu začel ob 18. uri.

Slovenska vrsta je najboljši izid na svojih dosedanjih štirinajstih evropskih prvenstvih dosegla na domačem zaključnem turnirju leta 2004, ko je po finalnem porazu proti Nemčiji osvojila srebrno kolajno. Drugi najodmevnejši rezultat je dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je tekmovanje končala na četrtem mestu, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je zasedla šesto mesto.