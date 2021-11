Sokolič prinesel veliko točko Gorenju

Rokometaši Gorenja so osvojili pomembno točko v EHF evropski ligi, potem ko so bili na jugu Francije že v izgubljenem položaju. Bilo je 26:26 (14:17).

Dve minuti in pol pred koncem so slovenski prvaki pri ekipi Aix-en-Provence zaostajali s 23:26, nakar je s črte zadel Branko Predović, zatem pa še dvakrat Tilen Sokolič, za izenačenje na 26:26 s sedmih metrov ob izteku časa. Koprčan je bil prvi strelec Velenjčanov s sedmimi goli, šest jih je dodal Ibrahim Haseljić, pet Aleks Kavčič.

Aleks Kavčič se je v Franciji izkazal s petimi goli. FOTO: RK Gorenje

Zasedba trenerja Zorana Jovičića je naredila pomemben korak proti osmini finala, v torek bo gostovala pri hrvaškem Nexeju, ki ga je pred tednom nadigrala v Rdeči dvorani.

Velenjčani so na uvodnih dveh tekmah v skupini C morali priznati premoč tekmecem iz nemškega Magdeburga in španske La Rioje, po zmagi nad sosedi Našic, ki jih vodi njihov nekdanji trener Branko Tamše, pa so danes odščipnili točko tekmecem iz francoskega Aix-en-Provenca.

Na drugi današnji tekmi je Nexe premagali La Riojo z 31:30, tekma Sävehofa in Magdeburga pa je bila preložena zaradi okužb s koronavirusom v gostujoči ekipi.

Trener Zoran Jovičič je verjel v igralce Gorenja. FOTO: Uroš Hočevar

Velenjčani so si sredi drugega polčasa pridelali največji zaostanek na tekmi (19:24), a zaigrali pogumno in to se jim je obrestovalo. Sokolič je na najboljši način izkoristil odsotnost poškodovanega Matica Verdinka.