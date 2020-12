Številni nemški rokometaši ne želijo na turnir v Egipt

»Njihove odpovedi predstavljajo razlog za veliko skrb«

Slovenci želijo v Egiptu močno opozoriti nase, samozavesten je tudi selektor Ljubomir Vranješ. FOTO: Tadej Regent

Egipt bo med 13. in 31. januarjem organiziral svetovno prvenstvo v rokometu, na katerem si je zagotovila udeležbo tudi. Toda vsi niso veseli turnirja v arabski državi, ki se – kot večina drugih – sooča s hudo epidemijo koronavirusa. Med igralci, ki bodo raje ostali doma, so tudi številni nemški rokometaši. Nemška reprezentanca se tako spoprijema s številnimi odpovedmi nekaterih vidnih adutov.Prejšnji teden je selektorjao svoji odpovedi obvestil(Kiel), zdaj sta to storila še njegova soigralcain, pridružil se jim je tudi(Melsungen). Teh igralcev zanesljivo ne bo v Egiptu.»Če gledamo skozi oči športa, so njihove odpovedi boleče in predstavljajo razlog za veliko skrb. Svoje razloge so mi povedali neposredno in jih razumem,« je priznal Gislason, ki je tako ostal brez levjega deleža obrambe.Igralci so izpostavili odgovorno ravnanje in skrb za svoje družine. »Razvoj epidemije koronavirusa in nove zaostritve ukrepov me skrbijo kot očeta. Ne morem brezskrbno pustiti doma soproge in otrok v takšnih razmerah, in sicer več kot štiri tedne,« je priznal Pekeler, potem ko je nemška vlada napovedala ostrejši boj s pandemijo ter zaprla številna podjetja in šole ter drastično poostrila nadzor nad zbiranjem večih oseb.Nemčija je na svetovnem prvenstvu v skupini z Madžarsko, Urugvajem in Zelenoortskimi otoki, v preteklem obdobju pa je Rokometna zveza dobila več pobud, naj sploh ne odide v Egipt, potem ko so se štirje reprezentanti vrnili z zbora pozitivni na covid-19.