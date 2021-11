Tamšetovi so se oddolžili Velenjčanom

Po zmagi proti Nexeju in remiju v Franciji so rokometaši Gorenja doživeli tretji poraz v EHF evropski ligi. Hrvaški podprvaki iz Našic so bili boljši s 23:31 (9:14). To je slaba popotnica za ekipo Zorana Jovičića, ki jo v soboto čaka derbi slovenske lige proti Celju Pivovarni Laško.

Trener Branko Tamše je tako dobil zadoščenje po porazu pred 14 dnevi, ko je bilo 34:28 za njegovo prejšnjo zasedbo. Nexe je tako zavzel prvo mesto v skupini C, Gorenje ostaja pri treh točkah. Naslednji torek bo gostilo eno od ključnih tekem za napredovanje proti švedskemu Sävehofu.

Branko Tamše se je maščeval Gorenju za poraz v Velenju. FOTO: Kolektiff

Za Nexe je devet golov dosegel hrvaški reprezentant Halil Jaganjac, osem pa nekdanja osa Fahrudin Melić. Novi slovenski reprezentant Miha Kavčič, ki je v Slavonijo prišel prav iz Gorenja, je zabil dva zadetka. Pri gostih, ki niso imeli svojega dne, sta strelsko izstopala krilna igralca Ibrahim Haseljić s šestimi goli in Tilen Sokolić s petimi.

Za Gorenje ni branil Aljaž Panjtar, poškodovan je Matic Verdinek, na klopi je obsedel Domen Tajnik.