Toskićev trop nad favorite z Atlantika kot nad zebre z Baltika

Zmaga proti Kielu in nato proti Gorenju ter nazadnje dober odpor v Barceloni sta dvignila rokometno temperaturo v mestu ob Savinji. Mnogim je bilo žal, da niso videli senzacije proti Kielu in bodo na svoj račun želeli priti proti Nantesu, zato se v hramu slovenskega rokometa obeta dober obisk in še boljše vzdušje. Toda ena padla hruška še ne prinese jeseni in pred fanti bo iz psihološkega vidika težji izziv kot pred dvema tednoma. Kakšne izkušnje ima Celje z Nantesom, kdo je bil junak zmage pred letom in pol in kaj je pred tekmo povedal Tilen Strmljan ...