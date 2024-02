Trebanjci lovili Velenjčane in jih ujeli

V derbiju 15. kola domačega rokometnega prvenstva sta se Gorenje Velenje in Trimo Trebnje razšla brez zmagovalca – 23:23 (11:11; Pipp 6, Sokolič 4, Jovičić, Šiško po 3, Haseljić, Skok po 2, Velić, Tatar, Verdinek; Jovičić 5, Miklavec, Nešić po 4, Grmšek 3, Višček 2, Jurečič, Kolar, Cingesar, Črošović, Grbić).

Pred 1300 gledalci so bolje začeli gostitelji, vodili s 7:4 ter 10:7, vendar pa so Dolenjci v nadaljevanju pokazali zobe in vedno znova ujeli gostitelje ter ob koncu osvojili točko. Na vrhu lestvice so ohranili prednost dveh točk pred Gorenjem in Celjem.

Slednje je v petkovem domačem rokometnem sporedu gladko ugnalo Sviš Ivančno Gorico s 40:28 (21:12; Marguč, Miličević po 6, Mlakar 5, Antonijević, Cokan po 4, Mazej, Žabić, Rakita, Perić po 3, Ćirović, Marić, Ivanković, Janc; Grum 6, Košir 4, Korošec, Justin po 3, Klemenčič,Pirnat, Kompare, Marojević, Bradač po 2, Cirar, Omahen).