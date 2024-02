Roman Pungartnik: Morda je čas za selitve iz Celja v Velenje in ne več obratno

V nadaljevanju preberite:

Med mnogimi, ki si bodo danes v Rdeči dvorani (18.00) grizli nohte, bo tudi Roman Pungartnik. Direktor rokometašev Gorenja se dobro zaveda, kaj je v igri. Če bodo njegove ose premagale Trimo, bodo zavzele vrh lestvice in klub bo imel veter v jadrih med evropsko plovbo ter vsaj do morda odločilnega domačega derbija s Celjem Pivovarno Laško. Če bodo zmagali Trebanjci, bo prvenstvo praktično odločeno in tudi »moment« bo splaval po Paki ...

Kaj je v intervuju za Delo povedal Pungartnik?