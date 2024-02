Zormanovi levi korakajo proti prvi lovoriki, Trimo nastavil ogledalo Celju

V nadaljevanju preberite:

Kar si sejal, to boš žel. Trimo s pomembnim vložkom podjetnika Jureta Viščka že tri sezone gradi ekipo in obeta se mu prvi naslov državnega prvaka v rokometu. Celje Pivovarna Laško že nekaj let razprodaja igralce in ugled, davek politike varčujmo, pa naj stane, koliko hoče, pa je plačalo v 14 minutah derbija v Trebnjem. Domači levi so še dolgo v noč rjoveli in slavili zmago s 33:29, jutri pa se bodo lotili priprav na petkovo gostovanje pri Gorenju, na katerem si lahko praktično zagotovijo zgodovinsko lovoriko.

Kaj je zaznamovalo derbi in kakšno je bilo vzdušje? Kaj so po njem povedali Mitja Janc, Staš Slatinek Jovičić, Vid Miklavec in Uroš Zorman? Kaj je Celjane pripeljalo do tako slabe sezone? Poglejte si objave na družabnih omrežjih. Preverite stanje na lestvici lige NLB?