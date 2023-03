Trebnje se seli v Zlatorog; Zorman: Zmagal bo rokomet

Včeraj so v dvorani Zlatorog predstavili novi okrepitvi (Nik Ćirović in Uroš Miličević) in predvsem načrte za petkovo tekmo leta, kot so jo poimenovali. A kar je za rokometaše Celja Pivovarne Laško tekma leta, je za tekmece iz Trima življenjska priložnost. Zmaga bi jim odprla pot do osvojitve zgodovinskega prvega naslova državnih prvakov.

Za Trimom sta zanimivi dve tretjini sezone. Hitro so se jim razblinile evropske sanje, saj so bili že drugič zapored neuspešni v kvalifikacijah za evropsko ligo, boljši je bil Kristianstad. Tudi lov na pokal RZS je bil neuspešen, v četrtfinalu jim je pot nepričakovano prekrižal Jeruzalem. Toda glavna nagrada je še vedno na voljo. Trebanjci so namreč zelo uspešni v ligi NLB, v kateri so na 19 tekmah doživeli le dva poraza. Oba (Ribnica, Gorenje) sta se jim zgodila na domačem parketu, v gosteh so še vedno 100-odstotni.

Trimo je tudi edini, ki je vzel mero prvakom iz Celja, novembra lani jih je nadigral kar z 31:20 in se še enkrat več potrdil za tradicionalno neugodnega tekmeca za pivovarje. Tudi lani je v Zlatorogu ostal neporažen, bilo je neodločeno. Celjani so sicer sprejeli vlogo favorita, ampak na derbiju se lahko v 60 minutah zgodi marsikaj.

Vprašljiv Grbič

»Celje je še vedno številka 1 v Sloveniji, v ligi prvakov se je izkazalo, čeprav so mnogi menili, da bo 'topovska hrana'. Imajo kakovost. Mi smo jih lani ujeli na levi nogi, ko so prišli z dolgega potovanja, ampak to ne zmanjšuje našega uspeha. Odigrali smo odlično taktično tekmo in zasluženo zmagali. Zdaj je situacija drugačna, sezona se preveša h koncu, ekipe se na novo sestavljajo in to prinaša nemir, kar se nam pozna, saj v zadnjem času nismo čisto pravi. Toda naj tej tekmi bomo dali vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo prineslo,« je previden Zorman, ki ga skrbi zgolj poškodba Lana Grbiča, pomembnega moža v obrambi, čigar nastop je vprašljiv.

V Celju pričakujejo rekordni obisk v sezoni na tekmah 1. SRL. Zbralo naj bi se med 2500 in 3000 gledalcev, skoraj petina jih bo pesti stiskalo za moštvo iz Trebnjega, od koder bo krenilo kar nekaj avtobusov. »Vsi v Celje,« vabi plakat in v petek zvečer bo Trebnje res mesto duhov.

»Veseli me, da bo spet mogoče začutiti ta utrip. Dvorana bo lepo polna, veliko bo naših navijačev. Za takšne tekme se trenira in živi. Najbolj pomembno je, da bo zmagal rokomet,« se vzdušja v hramu slovenskega rokometa veseli Zorman, ki podzavestno zavije z očmi, ko beseda nanese na Celje PL. Tam je sicer leta 2004 prvič osvojil ligo prvakov, a ga tudi šest let kasneje zapustil s cmokom v grlu in slabih odnosih.

Nima osebnih motivov

Celjski »skalp« mu pomeni največ, na tej tekmi pa bodo točke štele dvojno ... »Nimam osebnih motivov, ampak izključno športne. Stremim k najvišjim ciljem, tak sem bil kot igralec in takšen sem kot trener. Vedno želim zmagati, čeprav sem včasih nerealen. Vsekakor ne gremo z belo zastavo v Celje. Bomo videli, če bomo dovolj dobri za presenečenje. Celje je vsekakor bolj vajeno pritiska,« tekmeca spoštuje Zorman, za katerega je to tretja sezona v Trebnjem, kjer se povsem dobro počuti.

»Imam namen ostati, nikamor me ne vleče, dolgo sem bil zdoma in rad bi se še malce naužil svežega slovenskega zraka,« se je pošalil Zorman, ki bo imel na drugi strani tri svoje fante iz reprezentance: Aleksa Vlaha, Stefana Žabića in Tadeja Mazeja: »Razlika v kakovosti je velika, Celju je liga prvakov dala samozavest in izkušnje. Vse razen domače zmage bi bilo presenečenje, ampak mi bomo storili vse, da ga uprizorimo. Če bo dovolj, super, če ne, ne bo nobena tragedija.«