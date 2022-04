Dolenjci zakuhali rokometno prvenstvo

V derbiju 23. kola domačega rokometnega prvenstva so Trebanjci ugnali moštvo Celja Pivovarne Laško, in sicer po pravi športni drami s 30:29 (15:14; Lazarevski, Glavaš po 6, Ćorsović 5; Vlah 5, Cokan, Razgor po 4).

»Obeta se nam pravi rokometni praznik, dali bomo vse od sebe,« je pred tekmo dejal trener domačih Uroš Zorman. Njegov kolega na celjski klopi Alem Toskić pa je poudaril pomembnost tekme za končni razplet prvenstva. »Zavedamo se, kaj bi pomenili novi točki,« je poudaril.

Obračun je bil zelo izenačen, na koncu pa se je izšlo po željah domačih, ki so ostali v igri za naslov. Celje bo sicer do konca sezone odigralo še tri tekme, Trebnje pa pet.

Dolenjci so tekmo odločno začeli in nekajkrat povedli za dva zadetka, bili nato večino časa polčasa rahlo v ospredju, Celjani so jih ujeli šele v 26. minuti pri 12:12. Na glavni odmor so gostitelji nesli zadetek naskoka, kar je napovedalo zanimivo nadaljevanje.

V 36. minuti so gosti prvič na tekmi povedli, ko je za 17:16 zadel David Razgor s sedmih metrov, toda domači se niso dali in sami spet pobegnili za dva zadetka. Nato pa je znova sledila izenačena predstava, v kateri ne enim ne drugim ni uspelo priti do otipljive prednosti. V 57. minuti so sicer domači spet prišli do dveh zadetkov prednosti, nato pa je bil za nameček pri Celjanih tretjič na tekmi izključen Žiga Mlakar. Sledili sta pomembni obrambi Nebojše Bojića v celjskih vratih (obranil je tudi sedemmetrovko), toda Miodrag Ćorsovič je 1:10 minute pred koncem le poskrbel za 30:28. Celjani so nato hitro zmanjšali zaostanek, 15 sekund pred koncem je Zorman vzel minuto odmora, njegova ekipa pa je v tem kratkem času pred glasnimi navijači znala zadržati prednost zadetka za veliko zmago.

Trimo bo v 24. kolu gostoval pri Ljubljani, Celje pa bo v tradicionalnem derbiju gostilo Gorenje.