Tri sekunde pred koncem zapravile točko

Rokometašice Krima Mercatorja so v 11. kolu lige prvakinj v gosteh izgubile proti Storhamarju z 28:29 (11:14). Za Ljubljančanke je bil to sedmi zaporedni poraz. Pri gostiteljicah je bila najučinkovitejša Mathilde Rivas-Toft s 7 goli, med krimovkami so izstopale Ana Gros (7), Tamara Mavsar ter Tamara Horaček s po 4.

Črn niz Krima se tako nadaljuje. Čeprav so bile tokrat Ljubljančanke blizu vsaj točki, so tri sekunde pred koncem prejele gol za sedmi zaporedni poraz. Po njem so na lestvici skupine A padle na 6. mesto, imajo osem točk, toliko kot današnji tekmec in po novem petouvrščeni Storhamar.

Iz skupine A si je neposredno pot v četrtfinale že zagotovil Metz, praktično tudi že Ferencvaros, na mestih za dodatne boje za med osem pa sta ob Storhamarju in Krimu trenutno še CSM Bukarešta z 12 in Podravka z 10 točkami. Bistrita ima šest, Nykoebing pa štiri točke.

Krimovke, ki so nazadnje v tekmovanju po težavah premagale prav današnjega tekmeca, so tudi na Norveškem začele slabše. Po uvodnem golu Ane Gros so domačinke hitro pobegnile za tri zadetke, Mathilde Rivas-Toft je po tretji tehnični napaki gostij in izključitvi Jennifer Gutierrez Bermejo zadela že za 9:5 v 14. minuti.

Manj natančni streli kot tudi dveminutna kazen Nine Zulić pa so tehtnico ob koncu polčasa spet nagnili na stran Storhamarja, ki je na glavni odmor šel s prednostjo 14:11.

Tudi uvod drugega dela ni bil po godu Krimovi zasedbi, Trener Ambros Martin je že v 36. minuti zahteval novo minuto odmora po zaostanku s 13:17. To pa ni posebej obrnilo razmerja moči, za nameček pa je za dve minuti na klop morala še Tjaša Stanko. A tudi po zaslugi razpoložene vratarke Maje Vojnovič (13 obramb) tudi Norvežanke te izključitve niso posebej dobro unovčile.

Resda je v finišu na 28:28 vendarle poravnala s sedmimi goli najboljša Krimova strelka Grosova, je pa pol minute pred koncem Mavsarjeva zapravila napad z desnega krila. Gostiteljicam je za napad po minuti odmora ostalo 15 sekund, tri sekunde pred koncem pa je s tal, iz sedečega položaja, za zmago zadela Kjerstin Boge Solaas.

»To je boleč poraz. Pa ne zaradi izdihljajev tekme, ampak tudi zato, ker smo se borili ves čas. Borimo se s situacijo, v kateri smo. Jasno je, da za zmago ne moremo čakati do zadnje sekunde, to moramo narediti skozi celotno tekmo. Kot ekipa. Potrebujemo več zbranosti in discipline,« je po tekmi povedal Ambros Martin, trener Ljubljančank.

Naslednja preizkušnja v tem tekmovanju krimovke čaka v soboto, 8. februarja, ko bodo gostile Glorio Bistrito.