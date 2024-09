Tudi Ana Gros pomahala v slovo, Brisbane 2032 se zdi bližje kot LA 2028

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih osmih letih so se slovenske rokometašice redno uvrščale na evropska in svetovna prvenstva, najprej pod vodstvom Uroša Bregarja, potem Dragana Adžića. Vendar to odslej ne bo več samoumevno. Po prvem nastopu na olimpijskih igrah se je v reprezentanci namreč zgodil največji osip doslej. Zapušča jo skoraj polovica olimpijk, presenetljivo tudi kapetanka Ana Gros.

Velika vrzel bo nastala na mestu organizatorke igre, kjer so bile Omoregiejeva, Spreitzerjeva in včasih tudi Mavsarjeva. Nina Zulić se sicer vrača po rojstvu, ampak je vprašanje, ali bo že nared za EP. Še večja luknja je na desnem zunanjem položaju. Slovenija je bila ena redkih reprezentanc v Evropi, ki je imela tri levoroke igralke, višje od 180 cm (Gros, Lazović, Varagić), zdaj je čez noč ostala brez vseh ...

Kakšna je prihodnost reprezentance, kdo bodo čez noč postale nosilke? Kakšen je Adžićev seznam in zakaj je večkrat omenil OI v Avstraliji čez osem let kot v Kaliforniji čez štiri leta?