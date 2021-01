Tudi pri branilcih naslova Dancih pozitiven primer

Danska rokometna zveza je sporočila, da je bil ob zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitiven Emil Jakobsen. Debitant na svetovnem prvenstvu bo tako izpustil vsaj prvi obračun proti Bahrajnu. Jakobsen je podobno kot slovenska reprezentanta Tilen Kodrin in Urh Kastelic že pred tem prebolel covid-19, zadnji test pa je še vedno pokazal prisotnost virusa.



Rokometaš danskega GOG je trenutno v samoizolaciji skupaj s sostanovalcem Mortenom Olsnom, so še dodali iz danske zveze. Olsen bo danes lahko nastopil, če bo opravljeni drugi test negativen.



Pandemija novega koronavirusa je prekrižala načrte še nekaterim drugim reprezentancam. Med drugim sta Češko in ZDA, ki sta imeli v svojih vrstah večji izbruh virusa, na prvenstvu zamenjali reprezentanci Severne Makedonije in Švice. Pozitivne primere na SP imajo tudi v vrstah Zelenortskih otokov, zaradi česar je pod vprašajem prva tekma proti Madžarski.

