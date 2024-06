Tudi Senegalka v Krimovem dresu

Rokometni Krim Mercator še naprej krepi vrste pred začetkom sezone 2024/25, že 30. zaporedne med evropsko elito. V ekipo iz Stožic prihaja Hawa N'Diaye, krožna napadalka, ki je podpisala dveletno pogodbo.

V francoskem Strasbourgu rojena Senegalka je bila nazadnje članica Bresta. Pred tem je bila v Metzu, kjer so bile tri njene soigralke Ana Gros, Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna. Že prej potrjene novinke v ekipi Dragana Adžića so Amra Pandžić, Ana Abina in španska reprezentantka Jennifer Gutierrez.

Žreb skupin za ligo prvakinj bo 27. t. m. na Dunaju.