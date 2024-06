Učinkovita Ana Gros na vrhu Evrope

Rokometašice Györa so zmagovalke lige prvakinj. V velikem finalu zaključnega turnirja v Budimpešti so Madžarke premagale nemški Bietigheim s 30:23 (17:12). Slovenska reprezentantka Ana Gros je za zmagovalke dosegla šest golov. Györ je prišel do nove lovorike, potem ko je proti debitantu na zaključnem turnirju Bietigheimu vodil praktično celo tekmo, odločilno prednost pa si nabral v uvodnih minutah drugega polčasa.

Za Györ je to skupno šesti naslov

Za Györ, pri katerem deluje tudi slovenski strokovnjak Uroš Bregar, je to skupno šesti naslov, vse je dosegel v zadnjih enajstih letih. Madžarke so odločno začele, Gros je uspešno tekmo napovedala z golom v tretji minuti za 3:1, v 11. minuti je unovčila sedemmetrovko za 6:2, v 14. še eno za 8:3, v 15. pa je znova zadela s sedmih metrov za 9:4. Podobno prednost je madžarska zasedba držala do konca polčasa.

Ana Gros v akciji. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

V drugem so po zadetku Estelle Nze Minko Madžarke vodile z 19:13, Line Haugsted je v 37. minuti poskrbela že za 20:13, tako da je bilo nadaljevanje precej lažje za Györ. Pri slednjem je bila ob Gros s šestimi goli najboljša strelka Kari Dale, pet jih je dodala Viktoria Györi-Lukacs. Izkazala se je tudi vratarka Silje Solberg-Oesthassel s 16 obrambami. Pri nemški zasedbi je Sofia Hvenfelt prav tako prispevala pet zadetkov. Tretje mesto je osvojil Esbjerg, potem ko je v malem finalu premagal Metz s 37:33 (18:18).