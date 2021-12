Po hudi bolezni je v 53. letu starosti umrl Boštjan Strašek, eden izmed trenerjev mlajših selekcij rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško ter dolgoletni član celjskega kluba. »Z veliko žalostjo smo sprejeli vest, da nas je mnogo prezgodaj zapustil nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Strašek,« so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije. Strašek je prepoznavno ime celjskega kluba in nasploh slovenskega rokometa. Bil je dolgoletni član Celja med letoma 1985 in 1996; 11 sezon je bil igralec članske ekipe Celja, v zadnjih sezonah pa je bil trener mlajših selekcij kluba, ki jim je predajal svoje znanje.

Strašek je bil tudi član prve slovenske članske rokometne reprezentance, za katero je sicer skupaj zbral 36 uradnih nastopov, so zapisali v celjskem taboru. Kot trener vratarjev je kasneje sodeloval tudi pri mlajših reprezentančnih selekcijah, z mladinsko je leta 2018 v Celju osvojil naslov evropskih prvakov. Prav tako je v svoji karieri deloval tudi v nekaterih drugih rokometnih sredinah v Sloveniji in tujini.