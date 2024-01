Ura resnice za Zormanove borce. Stavijo na moštveni duh ... In zlate rezerve

V nadaljevanju preberite:

Po petih dneh se je odprlo nebo nad Berlinom, na Alexanderplatzu pa se je prvič v celoti prikazal prej v megli skriti TV-stolp. Vidi se iz hotela, kjer so nastanjeni slovenski rokometaši. Tudi njim so se po zmagi proti Ferskim otokom in Poljski razjasnila obzorja. Osnovni cilj je s prebojem v glavni del 16. evropskega prvenstva izpolnjen, toda apetiti so se povečali. Vse bolj samozavestna reprezentanca Uroša Zormana želi danes (20.30) streti še norveški oreh in se vključiti v boj za kolajne.

Slovenska reprezentanca se je pred sinočnjim treningom v hotelu pod omenjenim stolpom na osrednjem trgu udeležila nemško-slovenske slovesnosti, ki sta jo organizirala slovensko veleposlaništvo v Berlinu in Rokometna zveza Slovenije s predsednikom Borom Rozmanom. Srečo sta jim zaželeli ambasadorka Ana Polak Petrič in predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bosta v družbi predsednika OKS Franja Bobinca udeležila današnje tekme v Mercedes-Benz Areni.

Kaj so pred tekmo povedali igralci iz »drugega plana«, Matic Suholežnik, Jernej Drobež, Domen Novak in Urban Lesjak?