Po novi drami Slovenci znova za las prekratki, Španija tretja

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na olimpijskih igral osvojila nehvaležno četrto mesto. V bitki za bronasto kolajno je bila s 23:22 srečnejša in spretnejša Španija. Slovenci so bili blizu zgodovinske zmage.

»Ni kaj. Težko kaj povem po takšni tekmi. Fantom čestitam, dali so vse od sebe, za podaljšek smo bili gol prekratki. Ponosni smo, odličen turnir. Žal dve tekmi za gol prekratki. Zmanjkal nam je boljši napad. Imeli smo svoje priložnosti, kljub nekoliko slabši igri, naredili nekaj neumnosti. Odličen turnir smo imeli,« je za Televizijo Slovenija po novem trilerju povedal selektor Uroš Zorman.

V slovenski reprezentanci najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, Blaž Janc jih je dosegel pet, vratar Klemen Ferlin pa je zbral enajst obramb.

1. polčas

Slovenski rokometaši so bolje odprli dvoboj. Uvodne minute so se tekmeci še izmenjavali v vodstvu, potem pa so Slovenci ušli za dva gola, po odličnih obrambah Klemna Ferlina, ki je ubranil sedem od enajstih strelov. Imeli so tudi priložnost za višjo prednost, a so v dvoboju napak Špancem dovoli, da so v 20. minuti izid poravnali na 6:6. V zadnjih deset minut so šli Slovenci z igralcem več po izključitvi zaradi nepravilne menjave Alexa Dušebajeva. Toda številčne prednosti niso najbolje izkoristili prednosti. Španci so celo prišli do prednosti. Blaž Janc je izenačil. Prva izključitev pri Slovencih je Špancem prinesla le gol prednosti. V zadnjih peti minut so šli Španci s prednostjo dveh golov, 10:8. Manjkajo goli prvega strelca turnirja Aleksa Vlaha. Za boljši izid so Slovenci izgubili preveč žog, sedem. Za izenačenje je s sedemmetrovke zadel Jure Dolenec.

2. Polčas

Španci so prevzeli vajeti igre v drugem polčasu in ušli za dva gola, 15:13. Toda Slovenci so so bili vztrajni in nepopustljivi. Za trenutek se je odprlo dolžniku iz prvega polčasa Vlahu, ki z dvema zaporednima goloma, svojima prvima na tekmi, Špancem ni dovolil, da bi ušli. Prvo izključitev v drugem polčasu so si prislužili Slovenci (Matej Gaber) v 42. minuti, a zdržali brez vidnejših posledic. Dvoboj je vseskozi napet in izenačen. Španci so nenehoma v prednosti, a Slovenci jih jih vedno ujamejo. Pri 17:17 so imeli naši priložnost za prvo vodstvo, a so zapravili žogo s podajo v avt. Po tretjem golu Vlahu za izenačenje in Tilna Kodrina za prvo vodstvo je v 52. minuti že zadišalo po slovenskem bronu. Borut Mačkovšek je bil drugič izključen in Španci so od gola zaostanka prišli do gola prednosti. Dolenec pa je s peto zadeto sedemmetrovko izenačil dobre štiri minute pred koncem. Španci z igralcem manj branijo gol prednosti (22:21), Vlahu je žoga zdrsnila iz rok za izenačenje, tekmeci pa z igralcem manj ušli za dva gola. Dolenec je s šesto sedemmetrovko znižal zaostanek, v razburljivi končnici pa se Slovencem znova ni izšlo. S sedmimi igralci v zadnjem napadu 19 sekunde pred koncem so poskušali izenačiti. Mačkovšek je moral »na silo« izvesti strel, ki ga je španski vratar brez težav ukrotil.

Špancem tudi prva tekma

Slovenija se je s Španijo pomerila že na uvodni tekmi olimpijskega turnirja v Parizu, ki so jo Slovenci zaradi lastnih napak izgubili z 22:25. Slovenski rokometaši so odločeni, da bo tokrat izid na semaforju drugačen in da osvojijo tako želeno odličje, ki bi bilo prvo za Slovenijo v moštvenih športih.

Španec Agustin Casado v primežu Tilna Kodrina in Blaža Janca. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

»Verjamem, da lahko Špancem vrnemo za poraz v prvem krogu in vzamemo kolajno. Glede na prikazano, si jo zagotovo zaslužimo. To bi bil ne le izjemen dosežek, temveč eden večjih dosežkov v zgodovini slovenskega športa. Zagotovo motivacije ne bo manjkalo, je pa v tem trenutku težko,« je kljub grenkem polfinalnem poraz optimistično držo ohranil kapetan Jure Dolenc.

Tudi Zorman prepričan o slovenski zmagi

Tudi selektor je prepričan o slovensko zmagi. »Gre za kolajno, to ni tekma za kar nekaj. Ne vidim nobenega problema. Vem, da so utrujeni. Tako kot mi, so tudi Španci utrujeni. Dali bomo vse od sebe in verjamem v to, da bomo domov prinesli kolajno,« je povedal 44-letni Ljubljančan.

Uroš Zorman je prepričan, da v utrujenosti ne vidi težav. FOTO: Francois Lo Presti/AFP

Zadnji dan iger bodo podelili še preostalih 13 od skupno 329 kompletov odličij. V finalu ženskega košarkarskega turnirja bosta igrali Francija in ZDA, v finalu ženskega odbojkarskega turnirja pa ZDA in Italija. Atletska tekmovanja bo zaokrožil maraton za ženske.

Z večerno sklepno slovesnostjo pa se bodo na stadionu Stade de France uradno končale XXXIII. olimpijske igre moderne dobe, na katerih je Slovenija pred zadnjim dnem iger po zaslugi judoistke Andreje Leški, športne plezalke Janje Garnbret in kajtarja Tonija Vodiška osvojila dve zlati in srebrno odličje.

Olimpijski ogenj bo v Parizu ugasnil, olimpijsko zastavo pa bo prevzel Los Angeles, ki bo igre gostil čez štiri leta.