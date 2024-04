Uvrstitev ženske reprezentance na OI je mali čudež

V nadaljevanju preberite:

»Je sicer po rasti majhen, a velik trener,« zanj pravi legendarni hrvaški rokometni strokovnjak Lino Červar. V slovenskih in širših okvirjih je tudi Tone Tiselj legenda. »Od njega sem se največ naučil, saj je bil moj predhodnik na klopi Budućnosti in reprezentance Črne gore,« pravi zdajšnji selektor slovenskih rokometašic Dragan Adžić. V pogovoru s Tisljem, imenovanim Mali Napoleon, smo razprli kopico rokometnih zanimivosti in tehtnih razmišljanj. Preberite, kaj Tone Tiselj meni o uvrstitvah moške in ženske reprezentance na olimpijske igre v Parizu, krizah pri Krimu Mercatorju in Celju Pivovarni Laško, nasplošno o padcu kakovosti v Sloveniji ...