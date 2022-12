V drugem polčasu se je razbita Krimova barka potopila

Zelo hud udarec so rokometašicam Krima Mercatorja zadale tekmice iz Odenseja. V 7. kolu EHF lige prvakinj so Danke v dvorani Tivoli zmagale z 29:23, potem ko se je prvi polčas končal s prednostjo 15:11 za Krim. Ljubljančanke ostajajo pri zgolj dveh zmagah v elitnem tekmovanju in so vse bolj oddaljene od uvrstitve v izločilne boje. Če bodo čez teden dni ponovile slabo predstavo iz drugega dela, se jim na Danskem ne obeta nič dobrega. Pred ekipo Dragana Adžića, ki se je pred sezono spogledovala celo s prvim nastopom na F4 v Budimpešti, so težki časi boja v boju za šesto mesto v skupini A.

Tekmo, ki je zaokrožila prvo polovico rednega dela sezone, so domače rokometašice solidno odprle. Kakšnih 1000 navijačev v Tivoliju je pozdravilo uvodna zadetka Aleksandre Rosiak in Darje Dmitrijeve. Potem so vajeti igre prevzele danske igralke, ki so v prejšnji sezoni dvakrat vzele mero krimovkam, ter prišle do vodstva s 4:3. Potem pa se je zgodba zasukala močno v prid ekipe Dragana Adžića. Kapetanka Barbara Lazović, povratnica po poškodbi Sanja Radosavljević, spet Lazovićeva, Alja Varagić, spet Radosavljevićeva ter Rosiakova so poskrbele za delni izid 6:0 in 9:4.

V domačih vratih je bila razpoložena Barbara Arenhart, ki je v 20 minutah zbrala šest obramb. Bronasta z EP Jovanka Radičević je svoj drugi zadetek dosegla s sedmih metrov za visoko vodstvo s 13:6. Danke so se vendarle zbrale, izkoristile nezbranost Slovenk v napadu in dosegle štiri zaporedne zadetke in tako je bila med odmorom tekma še vedno odprta, a zaloga štirih golov je bila zelo spodbudna za nadaljevanje.

Toda kot že večkrat videno, so krimovke slabo vstopile v drugi polčas in vse prigarano zapravile že v desetih minutah, v katerih je prva dva gola vpisala Tjaša Stanko, ki je presedela prvi del, črnogorska veteranka Radičevićeva pa je s 1017. zadetkom postala najboljša strelka v ligi prvakinj.

Tekma je bila v zadnji tretjini zelo razburljiva in nohte so si na tribuni grizli tudi predsednik kluba Iztok Verdnik, častni predsednik Zoran Janković, direktorica Deja Ivanović, nekdanja Krimova trenerka Marta Bon in nekdanja reprezentantka Tanja Polajnar. Krim je nad vodo držala predvsem Stankova, ki je dosegla že četrti gol za 21:20. Toda potem je tudi Mariborčanka začela nizati napake. Gostje, ki so spremenile obrambno postavitev na 5-1, so začutile priložnost in še dvakrat izenačile, preden so prvič po 4:3 prišle v vodstvo z 22:21 ter ga takoj zatem še podvojile.

Adžić je deset minut pred koncem pri 21:23 zahteval minuto odmora, da bi zrežiral preobrat. Toda skandinavski vlak je že nezadržno dirjal proti pomembni zmagi. Nekaj lahkih golov iz nasprotnih napadov za delni izid 6:0 je zapečatilo usodo Krima, ki je bil povsem brezidejen v napadu, forma je zapustila rusko zvezdnico Dmitrijevo ter fransosko reprezentantko Allison Pineau, tudi obe krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič sta bili skoraj povsem odrezani iz igre.

Krim bo naslednjo tekmo igral na Danskem, potem bo sledilo še gostovanje v Brestu, naslednja domača tekma pa bo 8. januarja proti Bietigheimu.