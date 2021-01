V senci piramid na zmago proti Kirilu velikemu

Urban Lesjak je nanizal nekaj odličnih obramb. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Dean Bombač je ob koncu sprožil pravi projektil v belorusko mrežo. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je danes iz Aleksandrije preselila v Kairo, kjer jo od srede do nedelje čakajo trije zahtevni obračuni v drugem delu svetovnega prvenstva. V največjem egiptovskem mestu se bo v sredo ob 15.30 najprej pomerila s Severno Makedonijo, v petek s Švedsko, v nedeljo pa še z Egiptom.Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine 4 se bosta prebili v četrtfinale. Po prvem delu tekmovanja si je najboljši izhodiščni položaj izborila Švedska, ki je v drugi del prenesla štiri točke. Rusija ima tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonija pa je brez točk.Slovenija je v skupinskem delu premagala Južno Korejo z 51:29 in Belorusijo z 29:25 ter izgubila proti Rusiji s 25:31.Izbrancemse je po ponedeljkovi zmagi nad Belorusi odvalil kamen od srca. Uvodoma je kazalo, da se bo ponovila ruska zgodba, po zaostanku za šest golov v prvem polčasu pa so vendarle zaigrali tako, kot znajo, in dosegli pomembno zmago. Po njej so ohranili upanje na preboj v četrtfinale, kar je bil eden od osnovnih ciljev v deželi faraonov.Slovenske rokometne prvokategornike v drugem delu tekmovanja čakajo še zahtevnejši tekmeci. Njihovi prvi iz Severne Makedonije, ki so na svetovno prvenstvo prišli po odpovedi Čehov, resda ne sodijo v najvišji kakovostni razred, a slovensko-makedonski obračuni so bili mnogokrat izjemno razburljivi in negotovi.Slovenija je zmagala na obeh dosedanjih tekmah na svetovnem prvenstvu, v Katarju 2015 s 30:28, v Franciji 2017 pa s 30:22. Obe tekmi na evropskih prvenstvih pa sta se končali z zmagoslavjem makedonske izbrane vrste: v tekmi za 5. mesto v Srbiji 2012 je Slovenija klonila s 27:28, na Hrvaškem 2018 pa s 24:25.Prvi zvezdnik makedonske reprezentance je še vedno neuničljivi in 40-letni, ki po sijajnih zgodbah v Veszpremu, Zagrebu, Ciudad Realu in Barceloni svojo rokometno jesen nadaljuje v Nantesu, kjer igra tudi slovenski reprezentantMakedonci so v Egiptu najprej izgubili proti Švedom z 20:32, nato proti Egipčanom z 19:38, v odločilni tekmi za napredovanje v drugi del pa so ukanili Čilence z 32:29.»V današnjem rokometu ni lahkih nasprotnikov, to velja tudi za naše naslednje iz Severne Makedonije, ki imajo v svojih vrstah vsaj tri izjemno kakovostne rokometaše. Na tem dvoboju smo favoriti, a to moramo pokazati na igrišču. Verjamem, da bomo,« je po prihodu v Kairo dejal švedski strokovnjak na slovenski klopi, ki je zavoljo dolge avtobusne vožnje odpovedal današnji večerni trening. Svoje varovance bo popeljal v fitnes, po večerji pa je na sporedu še podrobna analiza makedonske igre.»Z Makedonci smo v preteklosti odigrali že številne tekme, na nekaterih imeli tudi velike težave in izgubili. Na sredini tekmi moramo biti osredotočeni od prve do zadnje minute in igrati na polno, le v tem primeru se lahko nadejamo nove zmage v Egiptu,« pred sredino tekmo pravi 202 cm visoki krožni napadalec