Proti Norvežankam brez selektorja Adžića

Čast igrati proti prvakinjam

Ko enkrat občutiš moč Norvežank, je vse drugo lažje, se lahko hrabrijo slovenske rokometašice, ki so v predmestju Osla izgubile s 17:29 (9:14). Verjamejo, da bodo v revanši, danes ob 17.30 v dvorani Stožice, trši oreh za evropske prvakinje. Med domačimi reprezentantkami tako razmišlja tudi, organizatorica slovenskega napada.Nekaj ur pred tekmo je prišla novica, da je moral selektordomov v Črno goro zaradi družinskih razlogov, Slovenke bo vodila njegova pomočnicaZulićeva je gotovo med tistimi, ki so se najbolj razveselile reprezentančne akcije, saj je prišla iz azijskega dela Turčije, kjer igra za Kastamonu, tekmeca Krima Mercatorja v ligi prvakinj. »Precej drugačen občutek je priti v Slovenijo kot prej, ko sem bila na Krimu in ves čas doma. Reprezentanca mi vedno da neko motivacijo, novo energijo. Nekako mi je vse bolj domače zaradi vseh punc, s katerimi se poznam že dolgo,« se v svoji jati dobro počuti 25-letna Ljubljančanka, ki si dirigentske naloge deli z. Ta bo danes nared za tekmo, potem ko je izpustila četrtkovo v predmestju Osla, manjkala pa bo poškodovana kapetankaV Turčiji, kamor je Zulićeva šla leta 2019, se je dobro znašla. »Ni bilo večjega kulturnega šoka. So pa nekatere stvari drugačne kot pri nas v Evropi. Mogoče sem se malo morala privaditi na hrano, običaje, kulturo in spoštovanje določenih pravil, sem se pa kar hitro vklopila. Tam je bila v prvi sezoni z mano tudi(reprezentančna vratarka; op. p.), ki mi je veliko pomagala v procesu prilagajanja,« je pojasnila Zulićeva, katere odhod v Turčijo je marsikoga na Krimu presenetil, vendar zamer ni bilo.»Vedno sem si želela poskusiti nekaj drugačnega. Na Krimu nihče ni bil jezen name ali kuhal zamero. To je šport in vsakega ponese na svojo pot. Ko smo igrali s Krimom v ligi prvakinj, so vsi prišli do mene in bili zelo prijazni,« se je snidenja razveselila Zulićeva, ki ni mogla preprečiti poraza turškega kluba. »Drugače je bilo igrati proti Krimu, ki bo zame vedno številka 1, saj sem tu začela kariero. Občutki so bili drugačni, vse skupaj sem bolj čustveno dojemala, bilo mi je kar težko.«Načrtov za prihodnost še nima izdelanih, se pa utegne vrniti na staro celino, če že ne v matični klub. »Načrt je, da odigramo ta skupinski del lige prvakinj, po svetovnem prvenstvu (decembra v Španiji; op. p.) pa bomo začeli razmišljati o teh stvareh. Pogodbo imam še za to sezono, potem bomo videli, kako naprej,« se ne mudi igralki, ki je v četrtek proti Norveški dosegla dva gola za reprezentanco Dragana Adžića.Tekmi sta po njenem prepričanju zelo dobra priprava na SP. »Norveška je evropski prvak, tretja je bila na OI, na vseh velikih tekmovanjih je zbrala največ kolajn. To je test, v katerem lahko vidimo, kje smo in kaj se da popraviti. Lahko igramo z reprezentancami, ki so slabše in dosegamo visoke zmage, ampak veliko več ti dajo izzivi proti tekmecem, ki so boljši. Ti pokažejo realno stanje. Štejemo si v čast, da lahko igramo proti njim.«Kljub razliki v kakovosti si obeta boljši odpor pred domačimi navijači, ki naj bi se jih v hramu slovenskega športa zbralo prek 2000, večinoma šolarjev in tistih iz mlajših klubskih selekcij. »Še boljše se bomo pripravile in prepričana sem, da ne bomo razočarale navijačev, ki smo jih zelo pogrešale v času korone. Ne nazadnje se bliža tudi domače EP prihodnje leto, na katerem bomo imele še višje ambicije. Tekma proti Norvežankam bo gotovo korak v tej smeri in dokaz, da gre na nas računati,« z optimizmom v prihodnost zre mlada rokometašica.