V Zlatorogu psihološka bitka za Stožice

Za vsakim dežjem posije sonce in po monsunskem nalivu s 33 švedskimi žogami v slovenski mreži, 19 v drugem polčasu, so v Rimskih Toplicah topli jesenski žarki vrnili optimizem v tabor ženske rokometne reprezentance, ki jo danes ob 18. uri v Celju čaka najpomembnejša tekma prvega dela 15. evropskega prvenstva. Tekmec: Srbija z bivšim slovenskim selektorjem Urošem Bregarjem. Kakšna je računica, kaj potrebujejo Ana Gros & Co. za napredovanje v Ljubljano, kaj sta povedali Barbara Lazović in vratarka Maja Vojnović ...