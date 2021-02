Velenjčani rutinirano v četrtfinale evropskega pokala

Rokometaši velenjskega Gorenja so se prebili v četrtfinale evropskega pokala, potem ko so na današnji povratni tekmi osmine finala v gosteh zanesljivo premagali Borac iz Banjaluke z 32:16.



Velenjska ekipa je dobila že prvo tekmo, na kateri si je priborila štiri gole prednosti (32:28).



Velenjska zasedba se je v velikem slogu prebila v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Pred slabim tednom je v Rdeči dvorani tekmeca iz Banjaluke premagala za štiri gole, na današnji tekmi v BiH pa je prikazala izjemno prepričljivo predstavo in zanesljivo slavila z 32:16.



Trikratni slovenski prvak v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13 je pred Borcem izločil še italijansko Sieno in finski Cocks.

Velenjčani so od prve do zadnje minute imeli vse niti igre v svojih rokah. Tako je bilo že na prvem dvoboju v Velenju, a so v zadnjih osmih minutah zaigrali medlo in zapravili lepo prednost sedmih golov.



V dvorani Borik v Banjaluki si tega niso privoščili, vseskozi so igrali zavzeto in zrelo ter izbrance nekdanjega slovenskega selektorja Veselina Vujovića zasenčili v vseh prvinah igre.



Velenjčani so si že po prvi polovici tekme priigrali šest golov prednosti (17:11), v drugem polčasu pa so zaigrali še bolje in vseskozi bili korak ali dva pred gostitelji ter ga potolkli do kolen.



Pri varovancih Zorana Jovičića je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Domen Tajnik z osmimi goli, Matic Verdinek in Aleks Kavčič sta dodala po pet zadetkov.



Evropski pokal, osmina finala

RK Borac - Gorenje Velenje 16:32 (11:17)



Borac Banjaluka: Perić 1, Jeremić, Todorović, Egić 3, Subotić, Njezić 1, Knežević, Vučičević 1, Čelić, Puljizović 2, Draganić 3, Trkulja 1, Slavuljica 3, Miličević, Dakić 1, Padasinau.



Gorenje Velenje: Panjtar 1, Taletović, Haseljić 4, Tajnik 8, Pajt, Velić 1, Starc, Miklavčič, Drobež 2, Komar, Sokolič 4, Verdinek 5, Grmšek 2, Slatinek-Jovičić, Mlivić, A. Kavčič 5.



Sedemmetrovke: Borac Banjaluka 1 (0), Gorenje Velenje 4 (3).



Izključitve: Borac Banjaluka 12, Gorenje Velenje 10 minut.

Komentarji: