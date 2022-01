Vranješ ne bo več selektor, čas za domačo stroko

V nadaljevanju preberite:

Odkar je Franjo Bobinac predsednik RZS, to je od jeseni 2008, je zamenjal štiri selektorje, samo Boris Denič je bil Slovenec, Zvonimir Serdarušić, Veselin Vujović in Ljubomir Vranješ tujci. Zdaj bi utegnil spet priložnost dobiti domači strokovnjak. Kdo so kandidati?