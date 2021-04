Vranješ ostal brez treh adutov

Ljubomir Vranješ bo imel oslabljeno reprezentanco. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Standings provided by SofaScore LiveScore

Vranješev seznam:

Vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Hannover); levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje PL); levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Jaka Malus (Meškov Brest), Gregor Potočnik (Trimo), Gregor Ocvirk (Kristianstad); srednja zunanja: Miha Zarabec (Kiel), Domen Makuc (Barcelona); desni zunanji: Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje PL), Nejc Cehte (Hannover); desni krili: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem); krožni napadalci: Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje PL), Matic Suholežnik (Benfica).

EP v soseščini

Na nedeljskem zboru rokometne reprezentance v Zrečah pred zadnjim ciklom kvalifikacij za evropsko prvenstvo ne bo dveh stebrov obrambe,in, poškodovan je tudi organizator igreSelektorje namesto njih poklicalinSlovenci bodo v torek igrali v Turčiji, v četrtek na Poljskem, za konec bodo 2. maja v Celju gostili Turčijo. Nastop na euru 2020 so si praktično že zagotovili, saj držijo prvo mesto po zmagi proti Poljski ter zmagi in remiju proti Nizozemski.Že prej se je Vranješ, ki si je za pomočnika izbral, odrekelin, vrača seSlovenski rokometaši so od osamosvojitve nastopili na dvanajstih evropskih prvenstvih. Največji uspeh so dosegli leta 2004, ko so na sklepnem turnirju v domovini osvojili srebrno medaljo. Temu uspehu so se približali na zadnjem Euru na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, ko so nastopili v polfinalu. S tem dosežkom so po glasovanju slovenskih športnih novinarjev postali tudi slovenska športna ekipa leta 2020. EP 2020 bosta gostili Slovaška in Madžarska.