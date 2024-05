Vse nared za slavje v Velenju, a vinarji želijo pokvariti veselico

V soboto bo padel zastor nad rokometno sezono 2023/24 na Slovenskem, padla bo tudi odločitev o naslovu državnega prvaka.

Peto zmagoslavje se nasmiha Gorenju, ki proti Jeruzalemu v Rdeči dvorani potrebuje točko. Vse je pripravljeno za veselico črno-rumenih os, ki jih bo pred tekmo zabaval 6pack Čukur. Toda Ormožani ne bodo prišli na izlet, lovijo četrto mesto, ki prinaša igranje v pokalu EHF.

Na spodrsljaj velenjske ekipe Zorana Jovičića upajo v taboru Trima, ki bo gostoval v Ribnici. Toda levom Uroša Zormana ne bo lahko pri zagrizenih dolenjskih tekmecih.

Uroš Zorman še upa na sanjski razplet sezone. FOTO: RK Trimo

Tretjeuvrščeni Celjani bodo na zadnji tekmi v Zlatorogu proti Škofljici počastili igralce, ki so pred 20 leti osvojili naslov evropskih prvakov. Pivovarji bodo precej oslabljeni, manjkali bodo tudi igralci, ki so bili vpleteni v pretep pred tednom v Ormožu, kjer so izgubili s 26:27.

Gorenje je bilo najboljše v letih 2009, 2012, 2013 in 2021. Trimo je letos že osvojil pokal RZS, svojo prvo lovoriko. Če bi mu uspelo priti do dvojne krone, bi bila to češnja na torti zgodbe Uroša Zormana, ki bo poleti prevzel ambicioznega Slovana.

Sobotni pari (vse tekme ob 20. uri): Koper – Krka, Sl. Gradec – Loka, Dobova – Slovan, Gorenje – Jeruzalem, Celje PL – Škofljica, Ribnica – Trimo, Ljubljana – Sviš.