Zaro svari zebre: V Zlatorogu nas čaka huda ura

Ped začetkom nove sezone so se mnogi spraševali, kako se bo štirikratni evropski prvak Kiel znašel brez huje poškodovanih Sanderja Sagosena in Hendrika Pekelerja. Zebre so kmalu odgovorile, osvojile nemški superpokal proti prvakom iz Magdeburga, v bundesligi nanizale štiri zmage in zavzele vrh, prepričljivo so dobile tudi prvo tekmo z Elverumom v ligi prvakov. Eden pomembnih članov zasedbe Filipa Jiche je Miha Zarabec, ki srečanja s Celjem Pivovarno Laško doživlja s posebnim spoštovanjem. Tako bo tudi nocoj, ko se bosta njegov bivši in zdajšnji klub srečala ob 18.45 v Zlatorogu. Kaj je pred derbijem tradicionalnih klubov v intervjuju za Delo povedal Zaro?