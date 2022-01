Že prva tekma bo za nas kot finale

V nadaljevanju preberite:

Po vprašanju, kdaj je nazadnje igral v slovenskem dresu, se je moral Miha Zarabec popraskati za ušesom. To je bilo marca lani v berlinskih kvalifikacijah za OI v Tokiu. Vmes je izpustil dve akciji, zdaj je spet zdrav in odločen Slovenijo popeljati do dobrega rezultata na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem. Trebanjec je bil eden od rokometašev, ki mu ni bilo treba trepetati, preden je selektor Ljubomir Vranješ sinoči sporočil imena potnikov v Debrecen.