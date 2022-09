Znani Slovenci, ki bodo krenili nad BiH in Kosovo

Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je prva akcija po nekajmesečnem premoru. V okviru kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 se bo pomerila z reprezentancama BiH in Kosova. Za uvod jo 13. oktobra v Mariboru čaka tekma z BiH, tri dni pozneje pa še prvo gostovanje v Prištini. V skupini 7 nastopa še Črna gora.

Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene. Slovenski selektor Uroš Zorman je danes predstavil seznam kandidatov za bližnji tekmi v Mariboru in Prištini. Slovenija bo priprave za uvodni tekmi pričela 9. oktobra v Mariboru.