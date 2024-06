Zorman in Adžić selektorja tudi v naslednjih dveh letih

Selektorja članskih rokometnih reprezentanc, Črnogorec Dragan Adžić in Uroš Zorman, bosta tudi v naslednjih dveh letih na klopi Slovenije. Moška izbrana vrsta se je pod vodstvom Zormana četrtič prebila na olimpijske igre, na prihajajočih v Parizu bo ženska pod taktirko Adžića sodelovala prvič. Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Bor Rozman je z obema strokovnjakoma pogodbi podaljšal v prostorih Muzeja bančništva Slovenije na Čopovi ulici v Ljubljani.

»Oba selektorja sta v celoti izpolnila naše zaupanje. Vesel sem, da sta se odločila podaljšati pogodbe pod istimi pogoji. Izpolnila sta vse športne in poslovne rezultate ter verjamem, da bosta tako uspešna že na bližjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu ter na največjih tekmovanjih konec tega in v začetku prihodnjega leta,« je po podaljšanju pogodbe z obema selektorjema med drugim dejal prvi mož domače rokometne družine Bor Rozman.

»Vesel sem, da smo s skupnimi močmi izpolnili načrte od mojega prihoda v Slovenijo in se uvrstili na letošnje olimpijske igre. Verjamem, da bo nastop v Parizu stimulativen tako za starejše in izkušene igralke, kot tudi tiste, ki trkajo na reprezentančna vrata. V naslednjih dveh letih bom veliko časa namenil razvoju mlajših igralk in krepitvi ekipnega duha ter upam, da bomo še naprej konkurenčni najboljšim reprezentancam na svetu,« je med drugim dejal 54-letni Črnogorec.

Menjava rodu

Moški elitni reprezentanci bo tudi v naslednjih dveh letih ob robu igrišča dirigiral Zorman. Pod vodstvom enega najboljših nekdanjih srednjih zunanjih igralcev na svetu je Slovenija na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji osvojila šesto mesto ter uspešno nastopila na aprilskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu za OI v Parizu.

»Olimpijske igre v Parizu so za vse nas velik izziv. Po njih bo znova nastopil nov štiriletni olimpijski ciklus, kjer bo naš osnovni cilj, da se uvrstimo na vsako veliko tekmovanje. Po Parizu bo prišlo do menjave generacije, nekateri starejši igralci se bodo poslovili, njihovo mesto pa zasedli mlajši. Pred nami je ogromno dela na razvoju igralcev v mlajših kategorijah. Moj osebni cilj je, da se uvrstimo na vsa nadaljnja velika tekmovanja, poskušamo biti še boljši, hitrejši in močnejši ter se prebiti tudi na OI v Los Angelesu 2028,« je dejal Zorman.

Moška reprezentanca, ki je doslej že nastopila na OI v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016, je že začela priprave na letošnji vrhunec sezone v francoski prestolnici. V Kranjski Gori vadi od 22. junija, ženska izbrana vrsta pa se bo zbrala 1. julija na Rogli.

Olimpijske igre bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom. V skupinskem delu se bo moška reprezentanca pomerila s Španijo, Hrvaško, Nemčijo, Švedsko in Japonsko, ženska pa z Norveško, Nemčijo, Švedsko, Dansko in Južno Korejo. V obeh konkurencah se v četrtfinale uvrstijo štiri najboljše reprezentance iz obeh skupin.

Po podaljšanju pogodbe z Adžićem in Zormanom je predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak v Bankariumu pripravil sprejem za vse rokometašice in rokometaše, ki bodo nastopili na letošnjem največjem športnem dogodku v Parizu.