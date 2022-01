Zorman in Tamše favorita za vleko voza iz blata

V nadaljevanju preberite:

Vsaka slaba stvar je za nekaj dobra, pravijo, in morda bo črnogorska zaušnica prinesla spremembe v pravo smer. Franjo Bobinac se želi z mesta predsednika RZS po 14 letih posloviti kot zmagovalec in kot takšen kandidirati na decembrskih volitvah za prvega moža OKS. Pravočasno je spoznal, da Vranješeva barka ne pluje v pravo smer, zdaj bo skupaj s sodelavci na Leskoškovi 9e izbral novega krmarja. Namignil je, da bo to tokrat Slovenec in kot glavna kandidata sta se izluščila Uroš Zorman in Branko Tamše. Sta pa po informacijah blizu RZS resno v igri tudi nekdanji selektor Boris Denič in bivši reprezentant Aleš Pajovič, s katerima naj bi opravili pogovor. Kaj zdaj čaka Slovence na poti vrnitve nazaj v evropski vrh?