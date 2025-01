Zorman: Kot če zagledaš rdečo luč in zapelješ čez, vse je v glavah

Slovenija bo danes ob 20.30 v Zagrebu proti Hrvaški odigrala zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v rokometu. Možnosti za četrtfinale nima več, lahko pa pokvari račune južnim sosedom in se od mundiala poslovi z zmago. Selektor Uroš Zorman ne ve, kaj naj pričakuje od svojih fantov, upa pa, da bodo odigrali najboljšo tekmo v teh dveh tednih. Doslej so premagali Kubo, Zelenortske otoke in Argentino, izgubili z Islandijo in Egiptom.

Slovenci so bili na Hrvaškem bleda senca ekipe z olimpijskih iger. Tehnične napake so bile stalnica in so jim preprečile odmeven rezultat. »Vsak bo moral pri sebi razmisliti in razčistiti, kaj bi moral narediti bolje. Se potruditi, da v klubu igra več in ima večjo vlogo,« je dejal Zorman.

To ni navadna tekma

Ekipi se v t. i. balkanski clasico podajata iz različnih izhodišč. »Hrvaška bo pod pritiskom, samo zmaga jo pelje v polfinale. Za nas bo tekma za prestiž, poslovilna tekma s tega prvenstva, najlepše se je posloviti z zmago. To je sosedski derbi, dodaten motiv. To nikdar ni navadna tekma. Plus polna dvorana. Kaj bi hoteli lepšega,« pove Zorman.

Bo to najboljša Slovenija na tem turnirju? »To je vprašanje za igralce, to je treba vprašati njih. Ali bodo toliko motivirani, ali bodo toliko zbrani, da lahko naredijo presenečenje. Če so pravi športniki, mora biti odgovor pozitiven. Ne pozabimo, da nam tudi ta tekma veliko prinaša. Lahko osvojimo tretje mesto v skupini, kar bi pomenilo, da bi bili na koncu lahko deveti. To ne bi bilo tako zelo slabo.«

Pred Slovenci je zadnja tekma na SP. FOTO: RZS

Hrvati so po porazu proti Egiptu delovali zelo nebogljeni. Toda potem se je čudežno vrnil kapetan Domagoj Duvnjak in so nazadnje razbili Islandijo. Spet so polni sebe ... »Mi moramo predvsem zazreti vase. Igramo zase, za svojo državo. Za navijače, ki so prišli sem zaradi nas in verjamem, da jih bo tudi danes kar nekaj,« je povedal Zorman.

Nekaj močnih besed

Po tekmi z Egiptom, ki je bil več kot premagljiv, je bilo tudi nekaj močnih besed. »Saj veste, kako je to. Glave so vroče, marsikaj se pove. Ampak nič pretresljivega. Če je kaj pomagalo, bomo videli, potem pa gremo domov in marca nas čaka nova akcija s tekmama proti Severni Makedoniji v kvalifikacijah za EP. Ni tragedije, gremo naprej.«

Je bila težava v glavah, da je Slovenija delala toliko napak? »Vse je v glavah. Na olimpijskem turnirju nismo izgubili toliko žog kot tukaj na dveh tekmah. Nekaj se dogovorimo in potem naredimo popolnoma nasprotno. Kot bi videl rdečo luč na semaforju in zapeljal čez. Ni težava v avtu, ampak v glavi.«