Podaja preveč, Slovenci ostali brez četrtfinala; Zorman: Vemo, kaj je tragedija

Prvo veliko tekmovanje v novem olimpijskem ciklu ne bo ostalo v lepem spominu slovenskim rokometašem in njihovim navijačem. Reprezentanca Uroša Zormana ni bila kos izzivu in je po porazu z Egiptom ostala brez možnosti za četrtfinale 29. svetovnega prvenstva. Slovenci so imeli tudi smolo, v zadnjih štirih minutah so se vrnili z 22:26 na 25:26, imeli tudi zadnji napad, v katerem sta jim norveška sodnika odvzela žogo zaradi pasivnega napada. Roko sta dvignila že po osmih sekundah. Naključje ali ne, na tribuni VIP zagrebške Arene je sedel predsednik Mednarodne rokometne zveze, Egipčan Hasan Mustafa. Poraz je bil vseeno zaslužen, Slovenija je praktično vso tekmo zaostajala, pokopalo jo je kar 20 tehničnih napak.

