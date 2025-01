Vlah: Pritisk ni izgovor; če bo priložnost, bomo pokvarili veselico

Vajeni smo že, da je Aleks Vlah najboljši strelec slovenske rokometne reprezentance. Tako je bilo, odkar je debitiral na velikem tekmovanju, SP 2023 na Poljskem. Tako je bilo tudi na lanskem EP v Nemčiji in letos na olimpijskih igrah v Parizu. In tako je tudi na tem svetovnem prvenstvu v Zagrebu. Koprčan je na petih tekmah dosegel 29 golov, a tudi on ni bil na ravni, kot smo jo od njega pričakovali. Slovenci so bili neprepoznavni, izgubljali žoge in zapravljali čiste strele, zato jih ne bomo videli v četrtfinalu ne glede na razplet jutrišnje tekme s Hrvaško.

»V zadnjih treh letih smo bili v stalni rasti, deseti na SP, šesti na EP, četrti na OI. Logično nadaljevanje bi bila kolajna. A tokrat smo prvič doživeli padec. Očitno še nismo zreli za kolajno, bo treba še veliko delati. Zagreb nas je spet postavil na trdna tla. V Parizu smo imeli odličen turnir. Kakih deset ali enajst reprezentanc je na podobni ravni, da dober dan lahko premagaš vsakega, na slab dan proti vsakemu izgubiš. Proti Islandiji in Egiptu nismo bili pravi,« je razmišljal Vlah.

rokomet, reprezentanca, portret, 2025, Aleks Vlah Foto Jurij Kodrun

V nedeljo bo še tekma s Hrvaško. »Energija je še prisotna, želja tudi. Dali bomo vse od sebe, da popravimo vtis. Imamo skrajšan kader, poškodovala sta se Nejc Cehte in Rok Ovniček. Želimo se vsaj malo odkupiti navijačem, ki so nas spodbujali skozi celoten turnir. Če bomo dobili priložnost, bomo pokvarili veselico sosedom,« se je malce pošalil Vlah.

Kot kaže, se Slovenci niso znašli pod pritiskom. Ko je bil pritisk, so izgubljali žoge, ko ga ni bilo, je bila igra tekoča. Proti Hrvatom pritiska ne bo. Lahko pričakujemo igrivo Slovenijo? »Upam, da ni bil vzrok za izgubljene žoge v pritisku. Vsi prihajamo iz dobrih klubov in smo že igrali takšne tekme. To ni izgovor, smo profesionalci in se moramo znati kosati s pritiskom,« je dejal Vlah, nekdanji član Zagreba.