Zorman nikogar ne bo klical dvakrat, z Vlahom nima problemov

Podatek, da je samo 10 od 19 rokometašev, ki se bodo zbrali 23. t. m. v Zrečah, nastopilo na januarskem svetovnem prvenstvu na Poljskem, pove veliko. Še več, da imajo skupaj 290 nastopov. Več jih imata recimo Jure Dolenec (178) in Borut Mačkovšek (130), ki bosta tako kot Urban Lesjak, Urh Kastelic, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Dean Bombač in drugi nosilci igre izpustili tokratno akcijo.

Največ reprezentančnih izkušenj od povabljenih imajo Nik Henigman (71), Nejc Cehte (54) in Rok Ovniček (47), 12 igralcev ima 10 ali manj nastopov, dva, Domen Šiško in Tilen Strmljan, še nobenega. Deset reprezentantov prihaja iz slovenske lige, štirje iz Celja, trije iz Gorenja, dva iz Trima in eden iz Jeruzalema.

