Zormanova četa v Zagrebu kot nosilka

V žrebu skupin za svetovno prvenstvo v rokometu bo slovenska reprezentanca nosilka iz prvega bobna. Ples kroglic bo v sredo ob 19.30 v Zagrebu, mundial bosta poleg Hrvaške januarja prihodnje leto gostili še Norveška in Danska. Ekipa selektorja Uroša Zormana bo igrala v skupini G, ki jo bo gostil Zagreb, kar bo v glavno mesto južne sosede privabilo veliko navijačev. Ekipe bodo razvrščene v osem skupin s po štirimi ekipami.

Poleg Slovenije so v prvem bobnu Danska, Francija, Švedska, Nemčija, Madžarska, Norveška in Egipt. Drugi boben sestavljajo Portugalska, Hrvaška, Avstrija, Islandija, Nizozemska, Španija, Italija in Češka, tretjega Poljska, Severna Makedonija, Katar, Brazilija, Argentina, Kuba, Japonska in Alžirija, četrtega pa Bahrajn, Tunizija, Čile, Kuvajt, Zelenortski otoki, Gvineja, ZDA in Švica. Slednji bosta na svetovnem prvenstvu nastopili s posebnim povabilom IHF.

Že pred žrebom so gostitelji tekmovanja imeli možnost, da v vsako skupino določijo eno izmed reprezentanc. Z uvrstitvijo v skupino G se Slovenija v prvem delu tekmovanja ne bo mogla srečati s Hrvaško, ki bo prav tako nastopala v Zagrebu. Avstrija bo nastopala v skupini C v Poreču. Vnaprej določene skupine imajo še Nemčija (skupina A, Herning), Danska (B, Herning), Madžarska (D, Varaždin), Norveška (E, Oslo) in Švedska (F, Oslo).

V drugi del tekmovanja, ki ga bodo gostili Zagreb, Varaždin, Oslo in Herning, bodo napredovale po tri najboljše reprezentance vsake skupine prvega dela. Slovenska skupina G se bo v drugem delu križala s skupino H. Slovenija bo v primeru uspešnih nastopov v Zagrebu nastopala do vključno polfinala, medtem ko bo finalni vikend v Oslu.

