Zormanovi se bodo v Prištini izogibali pastem

Bosanski navijači in slovenski rokometaši, zlasti koprska naveza Aleks Vlah (7 golov) in Dean Bombač (5), so zaznamovali uvod v kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki jih je reprezentanca Uroša Zormana začela z zmago proti BiH z 28:20 (13:10) v mariborski dvorani Tabor. Slovenci so že odpotovali v Prištino, kjer jih jutri ob 19.30 čaka tekma proti Kosovu, avtsajderju skupine 7, v kateri je glavna tekmica fantov Črna gora. Dobrega vtisa vsekakor ne gre poceni zapraviti. Kaj so povedali Zorman, Vlah, Jaka Malus in Blaž Blagotinšek? Kje so rezerve? Kaj bo odslej počel Boris Denič?