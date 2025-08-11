Po porazu v Wimbledonu se vrača Carlos Alcaraz

Po porazu v finalu turnirja za grand slam v Wimbledonu se je na tekmovanja uspešno vrnil španski zvezdnik Carlos Alcaraz, ki se je po treh nizih prebil v tretji krog mastersa 1000 v Cincinnatiju. S 6:1, 2:6 in 6:3 je premagal bosanskega igralca Damirja Džumhurja, a je imel v drugem nizu nemalo težav, proti 33-letniku, ki na svetovni lestvici ATP zaseda 52. mesto, je dvakrat izgubil začetni udarec.

V tretji krog turnirja sta se uvrstila tudi Nemec Alexander Zverev in Američan Ben Shelton, nekdanji zmagovalec Danil Medvedjev iz Rusije pa je nekoliko presenetljivo že izpadel proti Avstralcu Adamu Waltonu.

Carlos Alcaraz se po porazu proti Janniku Sinnerju v finalu odprtega prvenstva Velike Britanije v Wimbledonu dolgo časa ni vrnil na teniška igrišča. »Bilo je kot na vlakcu smrti. Veliko je dobrih občutkov, pa potem slabih in spet dobrih. Vesel sem, da sem na koncu zmagal, a vem, da imam možnost, da igram veliko bolje,« je po tekmi povedal 22-letni Španec.

Na turnirjih masters 1000 je osvojil svojo 12. zaporedno zmago, a ameriški teren je zahteven: »Žoga tu v Cincinnatiju veliko leti in gre zelo hitro. Moraš biti pripravljen in v dobrem položaju za vsak udarec, kar je res težko storiti.« Veliko lažje je do zmage prišel Alex Zverev, ki je z dvakrat 6:3 ugnal povabljenega Američana Nishesha Basavareddyja.