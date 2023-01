Američani prvi finalisti, Iga Šwiatek odpovedala Adelaide

Američani so v polfinalu v Sydneyju s 5:0 v zmagah premagali Poljsko. Prva igralka lestvice WTA Poljakinja Iga Šwiatek je po petkovem porazu med posameznicami odpovedala nastope na turnirju v Adelajdi naslednji teden. To je v kratki izjavi potrdil WTA Insider, ki je zapisal, da ima prepričljivo najboljša teniška igralka sezone 2022 težave z ramenom. Poljska zvezdnica je po porazu proti Jessici Pegula (2:6, 2:6) v prvem obračunu polfinalnega dvoboja proti ZDA objokana sedela s svojo ekipo, kasneje pa odpovedala nastope na turnirju Adelaide 2, ki se bo začel v ponedeljek.

Enaindvajsetletna Poljakinja ima še nekaj časa za okrevanje do odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo v Melbournu začelo 16. januarja. V dobri formi pa so pred OP Avstralije Američani. Po petkovih zmagah Pegule in Francesa Tiafoa, je odločilno tretjo točko priigral Taylor Fritz proti Hubertu Hurkaczu. Slavil je s 7:6, 7:6.

»Lepo je bilo predčasno skleniti obračun in se uvrstiti v polfinale, nisem pa imel nobenega dvoma, da če meni ne bi uspelo, bi to kasneje pač nekomu drugemu,« je po koncu dvoboja, kot ga citira francoska tiskovna agencija AFP, dejal Fritz. »V podaljšanih igrah sem serviral nekoliko bolje in dobro vračal Hubertove začetne udarce. Igral sem solidno, na igrišču mu nisem pustil ničesar. Zelo sem navdušen pred finalom, vse te dni smo se dobro kosali z vlogo favoritov,« je še dodal Fritz.

Madison Keys je nato v četrtem dvoboju, ki ni več odločal o skupnem zmagovalcu, s 6:4, 6:2 premagala Magdo Linette. Mešana dvojica Pegula/Fritz pa je nato slavila še proti navezi Alicja Rosolska/Lukasz Kubot. Američani so od začetka tekmovanja izgubili vsega dva obračuna, preostalih 18 pa dobili. Na tekmeca v finalu še čakajo, Italija je pred sobotnim nadaljevanjem vodila z 2:0 v zmagah proti Grčiji. Finale tekmovanja, ki se je začelo 29. decembra, bo v nedeljo.