Američanke so preprečile veliki zasuk Ukrajink

Ženska teniška reprezentanca Združenih držav Amerike se je kot zadnja uvrstila na zaključni turnir pokala Billie Jean King, potem ko je v Ashevillu premagala reprezentanco Ukrajine s 3:2.

Američanke so po prvem dnevu vodile z 2:0, z zmagama Dajane Jastremske proti Jessici Pegula (6:3, 6:4) in Katarine Zavacke proti Shelby Rogers (6:3, 6:4) pa so gostje izenačile razmerje moči na 2:2. V odločilnem dvoboju dvojic sta Asia Muhammad in Jessica Pegula premagali Ljudmilo Kičenok in Dajano Jastremsko s 7:6 (5), 6:3 in tako popeljali ZDA na finalni turnir, Ukrajina pa bo v žrebu za izločilne boje, v katerem bo tudi slovenska reprezentanca.

Ob ZDA so se na finalni turnir uvrstile Italija, Češka, Kazahstan, Kanada, Španija, Poljska in Belgija, ki je mesto dobila brez boja proti Belorusiji. Neposredno so se na finalni turnir uvrstile tudi lanske finalistke Švicarke. Izključeno reprezentanco Rusije bo na finalnem turnirju zamenjala Avstralija, neposredno uvrstitev pa je dosegla tudi Slovaška.

Poleg 11 naštetih reprezentanc se bo finalnega turnirja od 8. do 13. novembra udeležila ekipa gostiteljica, ki bo določena naknadno.