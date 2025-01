Ameriška teniška legenda Pam Shriver ostala brez lovorik

Slovita ameriška teniška igralka Pam Shriver je ostala brez največjih lovorik, ki jih je osvojila na bogati teniški poti. Pred ognjeno stihijo v Pacific Palisadesu se je po uničujočih požarih v Kaliforniji zatekla v hotel, njen avto, parkiran pred hotelom, pa so ukradli. V njem so bile njene velike trofeje.

V četrtek približno ob 7.30 zjutraj po lokalnem času je ugotovila, da na parkirišču DoubleTree Marina del Rey ni njenega avtomobila dodge durango hellcat. V njem je imela pet pokalov z OP ZDA, pet lovorik z OP Francije in en pokal z OP Avstralije. Trofeje je spravila v avto, potem ko jih je odnesla iz svoje hiše, ko se je morala pred ognjenimi zublji evakuirati z doma.

»Pravkar sem začela jemati stvari, da bi jih pospravila v avto, in se vprašala, 'kje pa je avto?',« je dejala Shriverjeva, ki je tudi strokovna komentatorka za medijsko družbo ESPN. Nato je na parkirišču odkrila koščke razbitega stekla.

V vozilu so bile tudi družinske fotografije, ki jih je mimoidoči našel okoli 9. ure zjutraj v južnem delu Los Angelesa in jih prijavil fotografu, katerega kontaktni podatki so bili natisnjeni na zadnji strani fotografije.

Pam Shriver, ki je tudi članica teniške dvorane slavnih, je povedala, da policisti iščejo njeno vozilo. Kot je dodala, je 7. januarja, na dan, ko so izbruhnili požari v Palisadesu, rezervirala sobe v hotelu za svojo hišno pomočnico, družinske prijatelje in hišne ljubljenčke, ki so bili v njenem domu v Brentwoodu.

Ko se je vrnila s počitnic na Havajih, se jim je nato pridružila v hotelu, potem ko je zbrala nekaj stvari iz svojega doma.

Njena hiša v Brentwoodu je sicer nepoškodovana, vendar Shriver ostaja v začasnem zatočišču, dokler ne bodo na območju vzpostavili ogrevanja in elektrike. Povedala je, da je bila zgrožena nad plenjenjem po požarih.

Zdaj 62-letna Shriverjeva je največje uspehe osvojila v konkurenci ženskih dvojic, v dvojicah je v osemdesetih večkrat po vrsti osvojila turnirje za veliki slam na vseh štirih največjih turnirjih (OP Avstralije, ZDA, Francije in Wimbledon). V dvojicah je leta 1988 osvojila tudi olimpijski turnir.