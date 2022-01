Pred Bartyjevo nepričakovana zadnja ovira

Avstralska teniška zvezdnica Ashleigh Barty se je brez težav uvrstila v finale domačega grand slama v Melbournu s skupnim nagradnim skladom 47,7 milijona evrov. Prva igralka sveta je po vsega uri in dveh minutah igre s 6:1 in 6:3 premagala Madison Keys iz ZDA.

Bartyjeva še ni izgubila niza in se je prvič uvrstila v finale domačega turnirja za grand slam. Predlani je izpadla v polfinalu. Osvojila je že OP Francije (2019) in Wimbledon (2021). Avstralija že 44 let čaka na domačega zmagovalca. Leta 1978 je bil nazadnje uspešen Chris O'Neil. Lleytonu Hewittu ni uspelo v finalu leta 2005.

Ashleigh Barty je upravičila status prve nosilke. FOTO: Michael Errey/AFP

»Imamo to, gremo do konca,« je odločna Bartyjeva. »Rada igram v Avstraliji, jemljem si v čast, da smo grand slam nacija in da lahko igramo na domačem dvorišču. Zdaj imam priložnost osvojiti naslov. Neverjetno,« je dodala 25-letna igralka, ki jo v sobotnem finalu čaka nepričakovana tekmica. Ameriško čast je namreč rešila 30. igralka na lestvici WTA Danielle Collins, ki je v drugem polfinalu nadigrala sedmo nosilko Igo Swiatek. Za zmago s 6:4, 6:1 je 27. nosilka potrebovala uro in 18 minut.

Poljakinja ni imela rešitev za močne udarce 28-letnice iz Floride, katere najboljši rezultat na velikih turnirjih je bil pred tem polfinale OP Avstralije leta 2019.

Madison Keys ni bila konkurenčna Avstralki. FOTO: Morgan Sette/ Reuters

»Toliko let trdega dela in odrekanja se je poplačalo. Ne bi mogla biti srečnejša. Z Ashleigh sva imela nekaj dobrih dvobojev. Ker bom igrala proti domačinki tukaj v Avstraliji, bo še toliko slajše,« je povedala Collinsova, ki ima proti Bartyjevi score 1:3, dobila je zadnji dvoboj februarja lani v Adelaide.

Zanimivost glede Američanke je, da stoji med premori, kar je precej neobičajno. »Bojim se, da bom izgubila občutke, če bom sedla. Celo spim stoje,« se je pošalila.

Jutri bo polfinale v moški konkurenci. Para sta Rafael Nadal – Matteo Berrettini (4.30) in Stefanos Tsitsipas – Daniil Medvedjev (9.30).