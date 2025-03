Belorusinja v Miamiju Američanki še bolj zamajala samozavest

Prva teniška igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, je prvič zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v Miamiju. V finalu je s 7:5 in 6:2 premagala Američanko Jessico Pegula. S tem je osvojila svoj 19. turnirsko zmago in še povečala prednost na lestvici WTA pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Šwiatek, ki je tu izpadla v tretjem krogu.

Finale je bil deveti medsebojni obračun Belorusinje in Američanke in sedma zmaga prve igralke sveta, ki je pred tem v letu 2025 že igrala tri finala, dvakrat je bila poražena, v Brisbanu pa je zmagala. Na tem turnirju ni izgubila niti niza.

»Sem brez besed. Zadnjih nekaj finalov je bilo zame res težkih, napetih in tesnih, zato sem bila ob vstopu v tega maksimalno osredotočena. Igral sem točko za točko, kar se mi je obrestovalo,« je po zmagi dejala Sabalenka.

Belorusinja je šesta igralka v zadnjih dvajsetih letih, ki se je v isti sezoni uvrstila v finale »tisočakov« v Indian Wellsu in Miamiju. To je pred tem uspelo Kim Clijsters (2005), Mariji Šarapovi (2006, 2012, 2013), Viktoriji Azarenka (2016), Igi Šwiatek (2022) in Jeleni Ribakini (2023).